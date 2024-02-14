Крымов Мансур Жафярович
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Крымов Жафяр Биктимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна
Рождение ребёнка
30.11.1957
Рождение ребёнка
24.01.1960
Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна
Рождение ребёнка
05.11.1961
Рождение ребёнка
24.05.1970
Смерть
Неизвестно