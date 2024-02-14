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Крымов Мансур Жафярович

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Крымов Жафяр Биктимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Гаяр Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Хафиз Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Хайдар Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Рамиль Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
30.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Сын: Крымов Мясум Мансурович

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
05.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Рождение ребёнка
24.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Смерть
Неизвестно

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