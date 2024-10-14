Голубев Лев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Голубев Лев

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Голубева Федосья Михайловна1788 г.р.
Дети
Голубев Деомид ЛьвовичОколо 1817 г.р.
Голубев Андрей Львович1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Голубев Деомид Львович

Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Голубев Андрей Львович

Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Голубев Кузьма Львович

Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Голубев Евграф Львович

Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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