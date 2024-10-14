Голубев Лев
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Голубева Федосья Михайловна1788 г.р.
Дети
Голубев Деомид ЛьвовичОколо 1817 г.р.
Голубев Андрей Львович1821 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Голубева Федосья Михайловна
Смерть
Неизвестно