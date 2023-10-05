Максимова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1952
Отец: Сидоренко Василий Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.03.1972
Рождение ребёнка
19.04.1973
Сын: Максимов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Максимов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1976
Дочь: Глотова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Максимов Сергей Иванович