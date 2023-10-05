Максимова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Екатерина Васильевна

Максимова Екатерина Васильевна

Место рождения

Боргустанская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

15.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1952

Отец: Сидоренко Василий Савельевич

Мать: не указана

Боргустанская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
15.03.1972

Муж: Максимов Сергей Иванович

Боргустанская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.04.1973

Сын: Максимов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1976

Дочь: Глотова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.