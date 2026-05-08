Игнатьев ИВАН ПАВЛОВИЧ 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатьев ИВАН ПАВЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1832

умер Неизвестно

Отец
Игнатьев ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ1795 г.р.
Мать
(Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА1808 г.р.
Супруги
(Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНАОколо 1850 г.р.
Дети
Игнатьев ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ17.10.1876 г.р.
(Игнатьева) МАРИЯ ИВАНОВНА24.10.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Игнатьев ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ

Мать: (Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА

Бракосочетание
Около 1875

Жена: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
17.10.1876

Сын: Игнатьев ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
24.10.1878

Дочь: (Игнатьева) МАРИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
01.05.1880

Сын: Игнатьев НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
25.01.1882

Сын: Игнатьев ИВАН ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: (Игнатьева) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА

Смерть
Неизвестно

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