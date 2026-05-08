Игнатьев ИВАН ПАВЛОВИЧ
мужской, родился 1832
умер Неизвестно
ОтецИгнатьев ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ1795 г.р.
Мать(Теляковская) АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВНА1808 г.р.
Супруги
(Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНАОколо 1850 г.р.
Дети
Игнатьев ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ17.10.1876 г.р.
(Игнатьева) МАРИЯ ИВАНОВНА24.10.1878 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
17.10.1876
Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
24.10.1878
Дочь: (Игнатьева) МАРИЯ ИВАНОВНА
Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
01.05.1880
Сын: Игнатьев НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
25.01.1882
Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
08.12.1883
Дочь: (Игнатьева) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: (Лялина) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Смерть
Неизвестно