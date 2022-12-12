Бердников Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1930

Дочь: Веретенникова Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Бердникова Надежда Меркульевна

Мочешур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1935

Дочь: Волкова Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Бердникова Надежда Меркульевна

Россия, Удмуртская Республика, Старозятцинский район, д.Мачешур
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова Надежда Меркульевна

Смерть
Неизвестно
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