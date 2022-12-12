Добряков Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения20.09.1830
Дата смерти08.05.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1830
Крещение
20.09.1830
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Иван Иванов Куркин и казеннаго крестьянина Ивана Матвеева Гермакова дочь его девица Екатерина Иванова | Казанская церковь
Смерть
08.05.1831
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.05.1831
на отведенном кладбище при Казанской церкви