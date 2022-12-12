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Добряков Иван Алексеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1830

Дата смерти

08.05.1831

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1830

Отец: Добряков Алексей Варламов

Мать: Добрякова Агафья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Иван Иванов Куркин и казеннаго крестьянина Ивана Матвеева Гермакова дочь его девица Екатерина Иванова | Казанская церковь
Смерть
08.05.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.05.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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