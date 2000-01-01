Варламова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарламова Анастасия

Варламова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.?

Дочь: Мул Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Борисенко Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гунько Галина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Борисенко Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Специальная Ольга Иванова

Отец ребёнка: Борисенко Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Борисенко Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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