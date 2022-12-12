Зайцев Андрей
Место рожденияОмская область
Дата рождения1907
Дата смерти28.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Зайцев Павел
Мать: не указана
Омская область
Рождение ребёнка
06.06.1938
Дочь: Матвеева Ольга
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Валерий
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Юрий
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Прасковья
Смерть
28.08.1943
Пересечное, Харківська область
убит