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Зайцев Андрей

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Место рождения

Омская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

28.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зайцев Павел

Мать: не указана

Омская область
Рождение ребёнка
06.06.1938

Дочь: Матвеева Ольга

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Валерий

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Юрий

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Прасковья

Смерть
28.08.1943
Пересечное, Харківська область
убит
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