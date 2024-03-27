Халимов Гариф Гумерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимов Гариф Гумерович

Место рождения

с.Стерлибашево

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Рождение ребёнка
25.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Рождение ребёнка
23.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Рождение ребёнка
18.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Рождение ребёнка
01.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Смерть
Неизвестно

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