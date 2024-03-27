Халимов Гариф Гумерович
Место рожденияс.Стерлибашево
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1936
Рождение ребёнка
03.03.1938
Рождение ребёнка
23.02.1940
Рождение ребёнка
18.01.1942
Рождение ребёнка
01.10.1953
Смерть
Неизвестно