Решетняк Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк Юрий

Место рождения

Россия Нальчик

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Решетняк Иосиф

Мать: Решетняк Шура

Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина, Донецкая обл.
Смерть
Неизвестно
Украина, Донецкая обл.
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