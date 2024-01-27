Решетняк Юрий
Место рожденияРоссия Нальчик
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Решетняк Иосиф
Мать: Решетняк Шура
Россия Нальчик
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина, Донецкая обл.
Смерть
Неизвестно
Украина, Донецкая обл.