Карандина Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандина Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Карандин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Карандин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1938

Сын: Карандин Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Карандин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Ануфриева (Карандина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Карандин Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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