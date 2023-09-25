Карандина Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Карандин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Карандин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1938
Сын: Карандин Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Карандин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Ануфриева (Карандина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Карандин Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно