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Белый Александр Валерьевич
Белый Александр Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2002
Пол
Мужской
Отец
Белый Валерий Владимирович
1969 г.р.
Мать
Голубенко Нина Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2002
Отец:
Белый Валерий Владимирович
Мать:
Голубенко Нина Михайловна
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