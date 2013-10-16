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Абаровская София Сергеевна

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

16.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2013

Отец: Абаровский Сергей Николаевич

Мать: Рожко Зорина Михайловна

Кременчуг, Полтавська область
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