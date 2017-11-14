Глазкова (Беляшова) Галина Константиновна
Место рождения
Дата рождения03.12.1942
Дата смерти14.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1942
Отец: Беляшов Константин
Мать: Беляшова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
06.01.1970
Сын: Глазков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазков Александр
Смерть
14.11.2017