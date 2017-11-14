Глазкова (Беляшова) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Беляшова) Галина Константиновна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

03.12.1942

Дата смерти

14.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1942

Отец: Беляшов Константин

Мать: Беляшова Анна Егоровна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.01.1970

Сын: Глазков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Александр

Смерть
14.11.2017
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