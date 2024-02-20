Шашенкова (Тышлек Гагуц) Валентина Юрьевна
Место рожденияс Красная Поляна Донецкая обл.
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Тышлек Гагуц Юрий
с Красная Поляна Донецкая обл.
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашенков Виктор Михайлович
г Донецк
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Чепига Лилия Викторовна
Отец ребёнка: Шашенков Виктор Михайлович
г Донецк
Смерть
Неизвестно
г Донецк
Похороны
Неизвестно
г Донецк