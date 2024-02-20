Шашенкова (Тышлек Гагуц) Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашенкова (Тышлек Гагуц) Валентина Юрьевна

Место рождения

с Красная Поляна Донецкая обл.

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Тышлек Гагуц Юрий

Мать: Тышлек Гагуц Надежда Савична

с Красная Поляна Донецкая обл.
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашенков Виктор Михайлович

г Донецк
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Чепига Лилия Викторовна

Отец ребёнка: Шашенков Виктор Михайлович

г Донецк
Смерть
Неизвестно
г Донецк
Похороны
Неизвестно
г Донецк
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