Марья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Еремеевна
Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Маланья Еремеевна
Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа Еремеевна
Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ефросинья Еремеевна
Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович
Смерть
Неизвестно