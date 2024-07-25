Марья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Чистяков Иуда Еремеевич

Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Еремеевна

Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Маланья Еремеевна

Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа Еремеевна

Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефросинья Еремеевна

Отец ребёнка: Чистяков Еремей Захарович

Смерть
Неизвестно

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