Евсюкова Просковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова Просковья Петровна

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Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Асеева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсюкова Маруся Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еасюкова Таисья Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсюков Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсюкова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Евсюков Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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