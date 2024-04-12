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Иван Прокофьев

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1685 ст.

Дата смерти

Между 1757 и 1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1679 г.р.

Дети

Около 1729 г.р.
Около 1733 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.

Сын: Борис Иванов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Между 1757 и 1763 ст.
Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
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