Иван Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685 ст.
Дата смертиМежду 1757 и 1763 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685 ст.
Рождение ребёнка
Около 1729 ст.
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.
Сын: Борис Иванов
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
Между 1757 и 1763 ст.