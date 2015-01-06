Гоголева (Вдовина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Вдовина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1940

Дата смерти

06.01.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940

Отец: Вдовин Николай Петрович

Мать: Вдовина Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Иван Борисович

Смерть
06.01.2015
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