Гоголева (Вдовина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1940
Дата смерти06.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940
Отец: Вдовин Николай Петрович
Мать: Вдовина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоголев Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2015