Минаев Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаев Иван Абрамов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димешова Параскева Абрамова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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