(Санжара) Евфросиния Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Санжара) Евфросиния Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Костюченко Евфимий Павлов

Отец ребёнка: Костюченко Павел Иванов

Рождение ребёнка
14.09.1855

Дочь: Яковенко Евфимия

Отец ребёнка: Костюченко Павел Иванов

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко Павел Иванов

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