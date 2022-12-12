(Санжара) Евфросиния Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Костюченко Евфимий Павлов
Отец ребёнка: Костюченко Павел Иванов
Рождение ребёнка
14.09.1855
Дочь: Яковенко Евфимия
Отец ребёнка: Костюченко Павел Иванов
Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно