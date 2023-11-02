Луценко Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Матрёна Даниловна
Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно