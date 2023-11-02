Луценко Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Луценко Ефим Данилович

Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Матрёна Даниловна

Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Луценко Евграф Данилович

Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Луценко Даниил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Даниил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Даниил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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