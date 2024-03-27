Корнев Леонид Димитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнев Леонид Димитриевич

Корнев Леонид Димитриевич

Место рождения

Лысцево, Ильинско-Хованский район Ивановская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Корнев Димитрий Иванович

Мать: (Димитричева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Корнева (Зенина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнева (Зенина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнева (Зенина) Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.