Корнев Леонид Димитриевич
Место рожденияЛысцево, Ильинско-Хованский район Ивановская область
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнева (Зенина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнева (Зенина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнева (Зенина) Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно