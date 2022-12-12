Чередова Матрёна Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Матрёна Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

08.10.1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Чередов Ефим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чередов Савастьян Ефимов

Отец ребёнка: Чередов Ефим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Чередов Ефим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Ефим Иванов

Смерть
08.10.1829 ст.
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: от горячки
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