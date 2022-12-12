Чередова Матрёна Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти08.10.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Чередов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Чередов Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Чередов Ефим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Ефим Иванов
Смерть
08.10.1829 ст.
Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: от горячки