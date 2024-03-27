Шарафетдинов Ахмеджан
Место рождения
Дата рождения15.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1891
Рождение ребёнка
15.05.1915
Сын: Ахмеджанов Касым
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ахмеджанов Ильяс
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно