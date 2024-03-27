Шарафетдинов Ахмеджан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафетдинов Ахмеджан

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1891

Отец: Ишниязов Шарафутдин

Мать: Маргуба Бин Мухаммадалим Бин Мухаммадрахим

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Ахмеджанов Касым

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ахмеджанов Ильяс

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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