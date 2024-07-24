Прокин Петр Никанорович
Место рожденияПензенская обл., Сосновоборский р-н
Дата рождения1893
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1928
Дочь: Иньшина (Прокина) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Прокина Александра Михайловна
Смерть
1941
(1893,Сосновоборский р-н---1941) Сосновоборский РВК Пенза-обл. красноармеец погиб в Вел.Отеч. войну красноармеец