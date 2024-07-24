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Прокин Петр Никанорович

Место рождения

Пензенская обл., Сосновоборский р-н

Дата рождения

1893

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1928

Дочь: Иньшина (Прокина) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Прокина Александра Михайловна

Смерть
1941
(1893,Сосновоборский р-н---1941) Сосновоборский РВК Пенза-обл. красноармеец погиб в Вел.Отеч. войну красноармеец

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