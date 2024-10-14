Каратыгина Анна Игнатьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Каратыгина Анна Игнатьевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Каратыгин Николай Максимович1857 г.р.
Дети
Жадина (Каратыгина) Екатерина Николаевна1882 г.р.
Каратыгин Максим Николаевич1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратыгин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Жадина (Каратыгина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Каратыгин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Каратыгин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Каратыгин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Каратыгина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Каратыгин Николай Максимович

Смерть
Неизвестно

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