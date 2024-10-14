Каратыгина Анна Игнатьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Каратыгин Николай Максимович1857 г.р.
Дети
Каратыгин Максим Николаевич1883 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Жадина (Каратыгина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Каратыгин Николай Максимович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Каратыгин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Каратыгин Николай Максимович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Каратыгина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Каратыгин Николай Максимович
Смерть
Неизвестно