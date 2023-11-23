Левский Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левский Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

(Левский) Иван Гаврилович (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Лев Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Алексей, дьячок Федор, священник Источники: ГАЯО... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1790

Сын: Левский Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Левский Алексей Иванович (ок. 1790 — ?) Родился в семье пономаря села Лев Ростовского уезда Ивана Гавриловича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.11 д.1595
Рождение ребёнка
1792

Сын: Левский Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Левский Федор Иванович (1792 — 1862) Родился в семье пономаря села Лев Ростовского уезда Ивана Гавриловича. Священник Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда. С 1859 года — за штатом. Умер ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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