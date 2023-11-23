Левский Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
(Левский) Иван Гаврилович (ок. 1760 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Лев Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Алексей, дьячок Федор, священник Источники: ГАЯО... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Левский Алексей Иванович (ок. 1790 — ?) Родился в семье пономаря села Лев Ростовского уезда Ивана Гавриловича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.11 д.1595
Рождение ребёнка
1792
Сын: Левский Фёдор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Левский Федор Иванович (1792 — 1862) Родился в семье пономаря села Лев Ростовского уезда Ивана Гавриловича. Священник Воскресенского погоста (на Пуре) Ростовского уезда. С 1859 года — за штатом. Умер ... Показать все
Смерть
Неизвестно