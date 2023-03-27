Киселёв Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Киселёв Пётр

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Киселёва (Гордеева) Екатерина ФилипповнаПосле 1906 г.р.
Дети
Киселёв Юрий ПетровичПосле 1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
После 1928

Сын: Киселёв Юрий Петрович

Мать ребёнка: Киселёва (Гордеева) Екатерина Филипповна

Бракосочетание
После 1928

Жена: Киселёва (Гордеева) Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.