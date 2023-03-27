Киселёв Пётр
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Киселёва (Гордеева) Екатерина ФилипповнаПосле 1906 г.р.
Дети
Киселёв Юрий ПетровичПосле 1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1928
Мать ребёнка: Киселёва (Гордеева) Екатерина Филипповна
Бракосочетание
После 1928
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва