Елистратова Акулина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Елистратова) Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Елистратов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Елистратова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Елистратов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна
Отец ребёнка: Елистратов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно