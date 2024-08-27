Елистратова Акулина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Акулина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Елистратова) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Елистратов Яков Иванович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Елистратова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Елистратов Яков Иванович

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Самохина (Калистратова) Ульяна (Устинья) Яковлевна

Отец ребёнка: Елистратов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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