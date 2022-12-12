Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Семен Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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