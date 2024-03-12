Попкова (Саксина) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Рождение ребёнка
20.11.1975
Дочь: Безбородова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Попков Николай
Рождение ребёнка
23.11.1976
Дочь: Маркова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Попков Николай
Рождение ребёнка
10.03.1984
Сын: Дмитриев Григорий Аскерович
Отец ребёнка: Дмитриев Аскер Аскерович
Рождение ребёнка
29.08.1988
Дочь: Хаева Александра Аскеровна
Отец ребёнка: Дмитриев Аскер Аскерович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Николай
Бракосочетание
Неизвестно