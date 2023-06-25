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Михайлова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

переселенцы со Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Михайлова Аксинья Максимовна

Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Михайлова Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
переселенцы со Смоленской губернии,уезд и деревня неизвестны
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Михайлова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Михайлова Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Михайлов Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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