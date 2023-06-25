Михайлова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенцы со Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Михайлова Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Михайлова Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич
переселенцы со Смоленской губернии,уезд и деревня неизвестны
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Михайлова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Михайлова Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1853
Сын: Михайлов Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Михайлов Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно