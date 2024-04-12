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Цепух Карп Семенович

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Место рождения

Грачи, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

24.05.1914

Дата смерти

18.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1914

Отец: Цепух Семен

Мать: Цепух Мария Павлова

Грачи, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.02.1938

Дочь: Молчанова Валентина Карповна

Мать ребёнка: Цепух (никонова) Агафья Антиповна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карповна

Мать ребёнка: Цепух (никонова) Агафья Антиповна

Абрамова (Цепух)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепух (никонова) Агафья Антиповна

Смерть
18.03.1981
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Якорь, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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