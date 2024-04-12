Цепух Карп Семенович
Место рождения
Дата рождения24.05.1914
Дата смерти18.03.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1914
Отец: Цепух Семен
Мать: Цепух Мария Павлова
Рождение ребёнка
08.02.1938
Дочь: Молчанова Валентина Карповна
Мать ребёнка: Цепух (никонова) Агафья Антиповна
Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карповна
Мать ребёнка: Цепух (никонова) Агафья Антиповна
Абрамова (Цепух)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1981
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Якорь, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область