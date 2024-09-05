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Желамский Амос Лаврентьевич

Место рождения

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

29.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Желамский Лаврен Михайлович

Мать: Желамская Матрёна Пименовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Фёкла Тарасовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Желамский Василий Аммосович

Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шалыгина (Желамская) Евдокия Аммосовна

Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Желамский Фома Аммосович

Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Желамский Иван Аммосович

Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.

Сын: Желамский Димитрий Аммосович

Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
29.07.1904
Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
от рака

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