Желамский Амос Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти29.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Желамский Василий Аммосович
Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шалыгина (Желамская) Евдокия Аммосовна
Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна
Рождение ребёнка
19.07.1872
Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.
Сын: Желамский Димитрий Аммосович
Мать ребёнка: Желамская Фёкла Тарасовна
Смерть
29.07.1904
Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
от рака