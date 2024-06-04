Тимофеев Афанасий
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти03.01.1882 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Васильев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1863 ст.
Жена: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
28.07.1865 ст.
Дочь: Афанасьева Евдокия
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Бракосочетание
12.04.1874 ст.
Жена: Арсеньева Неонила
второй брак
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.
Сын: Афанасьев Антоний
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.
Дочь: Афанасьева Марфа
Мать ребёнка: Арсеньева Неонила
Рождение ребёнка
09.04.1880 ст.
Сын: Афанасьев Трофим
Мать ребёнка: Арсеньева Неонила
Смерть
03.01.1882 ст.
от резоты
Похороны
05.01.1882 ст.