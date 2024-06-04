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Тимофеев Афанасий

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

03.01.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Васильев Тимофей

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.01.1863 ст.

Жена: Иванова Евдокия

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.07.1865 ст.

Дочь: Афанасьева Евдокия

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
12.04.1874 ст.

Жена: Арсеньева Неонила

второй брак
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.

Сын: Афанасьев Антоний

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.06.1878 ст.

Дочь: Афанасьева Марфа

Мать ребёнка: Арсеньева Неонила

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.04.1880 ст.

Сын: Афанасьев Трофим

Мать ребёнка: Арсеньева Неонила

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
03.01.1882 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от резоты
Похороны
05.01.1882 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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