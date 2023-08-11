Шелякина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудимов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудимова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудимова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудимова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Матвеева (Кудимова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно