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Шелякина Татьяна Ивановна

Место рождения

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудимова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудимова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудимова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Матвеева (Кудимова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кудимов Иван Иванович

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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