Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

27.09.1886 ст.

Дата смерти

08.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.11.1911

Сын: Куренков Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Куренков Михаил Семенович

Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Куренков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Куренков Михаил Семенович

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренков Михаил Семенович

Смерть
08.01.1946
Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
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