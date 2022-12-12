Куренкова (Бородулина) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1886 ст.
Дата смерти08.01.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1911
Сын: Куренков Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Куренков Михаил Семенович
Рождение ребёнка
06.12.1918
Сын: Куренков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Куренков Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1946