Сорокин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сорокина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Руслан Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

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