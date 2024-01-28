Сорокин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сорокина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана