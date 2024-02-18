Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1956

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
27.09.1956

Отец: Ведров Апполинарий Никифорович

Мать: Ведрова (Колупаева) Фаина Павловна

Рождение ребёнка
01.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монастырских Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
29.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монастырских Сергей Витальевич

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