Монастырских (Ведрова) Валентина Апполлинарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1956
Рождение ребёнка
01.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монастырских Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
29.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монастырских Сергей Витальевич