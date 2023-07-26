Данзанов Василий Галсанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1957
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данзанова Патыма Аюповна
Рождение ребёнка
24.06.1985
Сын: Данзанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Данзанова Патыма Аюповна
Рождение ребёнка
13.04.1989
Сын: Данзанов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Данзанова Патыма Аюповна