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Данзанов Василий Галсанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1957

Отец: Данзанов Галсан Доржо Бадмасанович

Мать: Данзанова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данзанова Патыма Аюповна

Рождение ребёнка
24.06.1985

Сын: Данзанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Данзанова Патыма Аюповна

Рождение ребёнка
13.04.1989

Сын: Данзанов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Данзанова Патыма Аюповна

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