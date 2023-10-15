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Нелюбин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

С 2009

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелюбина Зоя Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нелюбин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелюбина Зинаида Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелюбина Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелюбина Ангелина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1949

Сын: Нелюбин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
С 2009

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