Нелюбин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиС 2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелюбина Зоя Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелюбина Зинаида Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелюбина Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелюбина Ангелина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1949
Сын: Нелюбин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
С 2009