Яковенко-Гузь Фёкла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко-Гузь Фёкла Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1905

Дата смерти

25.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905

Отец: Гузь Павел

Мать: Гузь Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Яковенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Яковенко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1927

Дочь: Лаптева-Яковенко Нина Андреевна

Отец ребёнка: Яковенко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1928

Сын: Яковенко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Яковенко Андрей Петрович

Смерть
25.02.1976
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