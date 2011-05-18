Яковенко-Гузь Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1905
Дата смерти25.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905
Отец: Гузь Павел
Мать: Гузь Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Яковенко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1927
Дочь: Лаптева-Яковенко Нина Андреевна
Отец ребёнка: Яковенко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1928
Сын: Яковенко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Яковенко Андрей Петрович
Смерть
25.02.1976