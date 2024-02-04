Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токмаков Фома Фомич
Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Токмаков (Токмаков) Улита Фомична
Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Токмаков (Токмаков) Анисья Фомична
Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович
Смерть
1768