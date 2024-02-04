Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Плахова) Устинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токмаков Фома Фомич

Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Фома Максимович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Токмаков (Токмаков) Улита Фомична

Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Токмаков (Токмаков) Анисья Фомична

Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Токмаков Александр Фомич

Отец ребёнка: Токмаков Фома Максимович

Смерть
1768

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