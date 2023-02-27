Рагозина (Волобуева) Наталья Ефимовна
Место рождениядеревня Башкатова, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рагозина) Анастасия
Отец ребёнка: Рагозин Лукьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Лукьян
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Рагозина) Прасковья
Отец ребёнка: Рагозин Лукьян
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рагозин Тимофей
Отец ребёнка: Рагозин Лукьян
Смерть
Неизвестно