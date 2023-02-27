Рагозина (Волобуева) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Волобуева) Наталья Ефимовна

Место рождения

деревня Башкатова, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рагозина) Анастасия

Отец ребёнка: Рагозин Лукьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Лукьян

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Рагозина) Прасковья

Отец ребёнка: Рагозин Лукьян

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рагозин Тимофей

Отец ребёнка: Рагозин Лукьян

Смерть
Неизвестно

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