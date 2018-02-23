Федорова (Михайлова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Михайлова) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1938

Дата смерти

23.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1938

Отец: Михайлов Михаил Иванович

Мать: Михайлова Анна

Рождение ребёнка
03.03.1974

Дочь: Федорова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Александрович

Смерть
23.02.2018
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