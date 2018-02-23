Федорова (Михайлова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1938
Дата смерти23.02.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1938
Отец: Михайлов Михаил Иванович
Мать: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
03.03.1974
Дочь: Федорова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Николай Александрович
Смерть
23.02.2018