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Коваленко Владимир Михайлович

Место рождения

Вязовок, Черкаська область

Дата рождения

08.11.1935

Дата смерти

21.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935

Отец: Коваленко Михаил

Мать: не указана

Вязовок, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Тамара Лукична

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Тамара Лукична

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
21.11.2018
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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