Коваленко Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.11.1935
Дата смерти21.11.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935
Отец: Коваленко Михаил
Рождение ребёнка
02.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Тамара Лукична
Рождение ребёнка
16.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Тамара Лукична
Смерть
21.11.2018