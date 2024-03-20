Карпенко Владимир Григорьвич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1954
Сын: Карпенко Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Карпенко Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Карпенко Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Карпенко Матрёна Павловна
Смерть
Неизвестно