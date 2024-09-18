Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Васса Семёнова
Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)
Рождение ребёнка
10.06.1798 ст.
Сын: Онуфрий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)
Смерть
Неизвестно