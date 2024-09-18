Евдокия Савельева 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Васса Семёнова

Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1798 ст.

Сын: Онуфрий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев (старший)

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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