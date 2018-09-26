Артов Сергей Сергеевич
Место рожденияМосковская область, Пушкинский район, пос. Клязьма
Дата рождения31.05.1946
Дата смерти26.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946
Московская область, Пушкинский район, пос. Клязьма
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пушкино Московская область
повар/художник-живописец | Творческая мастерская С. Артова
Смерть
26.09.2018
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино
Похороны
Неизвестно
Кавезинское кладбище