Артов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артов Сергей Сергеевич

Место рождения

Московская область, Пушкинский район, пос. Клязьма

Дата рождения

31.05.1946

Дата смерти

26.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946

Отец: Лотовартов Сергей Иванович

Мать: Лотова Любовь Дмитриевна

Московская область, Пушкинский район, пос. Клязьма
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артов Раиса Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Пушкино Московская область
повар/художник-живописец | Творческая мастерская С. Артова
Смерть
26.09.2018
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино
Похороны
Неизвестно
Кавезинское кладбище
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